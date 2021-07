Der Biohändler Alnatura hat einen Mietvertrag für eine Ladenfläche in Bad Kreuznach abgeschlossen. In der Ferdinand-Porsche-Straße wird auf dem ehemaligen Gelände der Glasfabrik Thiele (ehemals Glas Hüge) voraussichtlich Ende 2022 der erste Alnatura-Supermmarkt in Bad Kreuznach an den Start gehen, kündigte die Naturmarktkette an. Es sei die sechste Alnatura-Filiale in Rheinland-Pfalz.