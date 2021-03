Nur eine Woche nach ihrer Öffnung müssen in Mainz die Geschäfte schon wieder schließen: Ab Dienstag dürfen die Einzelhändler in Mainz wieder nur Kunden zum einzeln vereinbarten Terminshopping empfangen, kündigte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Montag an. Auch in der Landeshauptstadt steigt seit Tagen die Zahl der Neuinfektionen wieder, am Freitag erreichte Mainz erneut die Alarmstufe Rot mit einer Inzidenz von mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.