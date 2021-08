Es ist noch nicht allzu lang her – ein knappes Jahr: Im vorigen Herbst stellte die Stadtratsfraktion der Linken und federführend Progressives Bad Kreuznach (PBK) in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr am 30. September den Antrag zur „Vermarktung und Monetisierung des Salinentals“.