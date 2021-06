Die Busse stehen wieder still: Seit Montag sind die Fahrer der Stadtbus GmbH im Streik. Betroffen sind alle Stadtlinien, also die Linien 201 bis 206 sowie 221 und 222 – und damit der Schüler- und Pendelverkehr sowie Fahrten von Privatpersonen in die Stadt. Nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi haben am Montag rund 70 Busfahrer des Bad Kreuznacher Privatunternehmens ihre Arbeit niedergelegt. Geplant ist, dass es dabei bis einschließlich kommenden Sonntag, 13. Juni, bleibt.