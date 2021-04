Alle Angebote der Geriatrischen Fachklinik Rheinhessen-Nahe möglichst unter einem Klinikdach anbieten zu können, diese Möglichkeit wurde nun seitens des Landeskrankenhauses durch einen Anbau an das Bestandsgebäude der Geriatrischen Fachklinik Rheinhessen-Nahe in Bad Münster am Stein geschaffen. Im Februar 2019 wurde mit dem Bau begonnen, der Mitte Juni bezugsfertig sein soll.