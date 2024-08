Plus Hochstetten-Dhaun Alkohol am Steuer: 80000 Euro Schaden in Tempo-30-Zone von Hochstetten-Dhaun Von Sebastian Schmitt i Rund 80000 Euro Sachsachen entstand in der Nacht bei einem Unfall in Hochstetten-Dhaun. Ein 22-Jähriger mit Alkohol im Blut hatte dort gleich drei geparkte Autos auf gerader Strecke gerammt. Foto: Sebastian Schmitt Ein 22-Jähriger ist in der Nacht mitten in Hochstetten-Dhaun auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen. Mit fatalen Folgen. Lesezeit: 1 Minute

Gegen 2 Uhr am Sonntagmorgen war der 22-Jährige in der Binger Landstraße in Hochstetten-Dhaun in Richtung Kirn unterwegs. In der Tempo-30-Zone in der Ortsmitte verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam er von der Fahrbahn ab und prallte auf drei parkende Fahrzeuge. Diese Autos schoben sich durch den heftigen Aufprall ...