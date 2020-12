Alkohol am Steuer: 21-Jähriger übersteht Überschlag in Hargesheim unverletzt

Archivierter Artikel vom 12.09.2020, 08:00 Uhr

Unfall in der Lindenstraße: Der Verursacher stand unter Alkohol, hatte noch andere Drogen intus. Führerschein? Fehlanzeige. Außerdem war das Auto nicht zugelassen.

Am Samstag, 2.32 Uhr, war der 21- jährige Autofahrer aus Richtung Rüdesheim kommend auf der L 236 unterwegs und bog nach rechts in Richtung Hargesheim ab. Kurz hinter der Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es überschlug sich und blieb auf der Beifahrerseite im Straßengraben liegen. Ein Leitpfosten wurde aus der Verankerung gerissen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Mann konnte sich unverletzt aus seinem Fahrzeug befreien.

Als die Polizeibeamten eintrafen, räumte er ein, alkoholisiert zu sein und keinen Führerschein zu haben. Außerdem sei das Fahrzeug nicht zugelassen. Ein Alkotest bestätigte die erhebliche Alkoholisierung des Unfallverursachers, darüber hinaus stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Es folgte die Mitnahme zur Dienststelle zwecks Blutentnahme. Gegen den Fahrer wurden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.