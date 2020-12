Daubach

Mit 66 Jahren kämpft sich der Musiker Alexander Ruß zurück ins Leben. Nach einer Gehirnblutung am 17. Oktober 2019 änderte sich sein Leben schlagartig. Er war rechtsseitig gelähmt und hatte Sprachstörungen (Aphasie). Wenige Wochen zuvor berichtete der Oeffentliche Anzeiger am Gedenkstein des Pferdsfelder Pfarrersohnes Paul Schneider noch über Ruß, weil es da, wo einst Tausende Zivilisten und Soldaten arbeiteten, Düsenjets starteten und landeten, ohne Vogelgezwitscher gespenstisch still geworden sei.