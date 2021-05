Aldi-Mitarbeiter befreien ihn: Junger Autofahrer kollidiert mit Baum

Ein junger Autofahrer hat am Samstagabend zwischen Bad Münster am Stein-Ebernburg und Altenbamberg mit seinem Fahrzeug einen Baum gerammt. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war der Fahrer bereits von Mitarbeitern des Aldi-Marktes befreit worden. Der Pkw stand neben der Fahrbahn auf einer Grünfläche.

Die angerückten Kräfte des Löschbezirks West sicherten die Einsatzstelle, stellten den Brandschutz sicher und klemmten zur Sicherheit die Fahrzeugbatterie ab. Das Fahrzeug kollidierte in einer Rechtskurve mit der rechten Leitplanke, worauf der Fahrer gegenlenkte und nach links von der Fahrbahn abkam und in den Graben fuhr. Das Fahrzeug kam an einem kleinen Baum zum Stehen. Der junge Fahrer war augenscheinlich unverletzt, wurde aber trotzdem durch den Rettungsdienst kurz untersucht. Die Einsatzstelle wurde nach kurzer Zeit an die vor Ort befindlichen Polizeibeamten übergeben.