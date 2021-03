Aktuell 397 Corona-Infektionen im Kreis Kreuznach: Wocheninzidenz bei 130,7

Archivierter Artikel vom 01.02.2021, 10:08 Uhr

Die Zahl der stationären Patienten hat sich von Samstag auf Sonntag von 24 auf 23 Personen verringert. Samstag standen noch 428 Personen unter Betreuung mit der Corona-Stabstelle, aktuell sind es 397 Personen. Insgesamt sind bisher 102 mit dem Coronavirus infizierte Personen aus dem Landkreis Bad Kreuznach verstorben.

Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden folgende Fallzahlen in den Verbandsgemeinden gemeldet: In der Stadt Bad Kreuznach sind es 55, in der VG Bad Kreuznach sind es 19, in der VG Rüdesheim 28, in der VG Nahe-Glan sind es 41, in der VG Lalo-Stromberg 17 und in der VG Kirner Land 41.

Am Samstag lag die Wocheninzidenz nach dem Rechenmodell des Landes bei 131,4. Am Sonntag lag sie bei 130,7.