Plus Bad Kreuznach Aktion „Kreuznach leuchtet“: Sehenswürdigkeiten festlich in Szene gesetzt Die Kursstadt hat auch im Advent einiges zu bieten. Deutlich wurde das am Samstagabend im Rahmen der Veranstaltung „Kreuznach leuchtet“. Dabei wurden nicht nur die kunstgeschichtlich bedeutenden Bauwerke in ein wundervolles, fast schon mystisches Licht getaucht, die Veranstaltung wurde auch mit einem bunten Rahmenprogramm abgerundet. Von Josef Nürnberg

Am Ende waren sich die Besucher einig: Der Start in einen besinnlichen Advent hätte nicht besser beginnen können. „Kreuznach leuchtet“ 2023 war der Gegenentwurf zu der Hektik des Advents, zum Getümmel in den Kaufhäusern und Supermärkten und auch zum Massenphänomen der fast in jedem Dorf aus dem Boden schießenden Weihnachtsmärkte. ...