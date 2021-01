Bad Kreuznach/Oppenheim

Alles neu macht ... Corona: Aus den seit Jahrzehnten bewährten und beliebten Formaten der Kreuznacher Wintertagung (jetzt zum 65. Mal) und der Rheinhessischen Agrartage (in der 72. Auflage) wurden die AgrarWinterTage. Am Montagmorgen fiel der Startschuss zur Premiere, bis in den Freitagnachmittag laufen Ausstellung, Vorträge, Unterrichtungen und Tagungen mit fachlicher sowie politischer Ausrichtung – rein digital.