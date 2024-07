Plus Bad Kreuznach AfD will Mitschnitte von Bad Kreuznacher Sitzungen ausschreiben lassen: Bekommt „Kreuznach gehört“ bald Mitbewerber? Von Marian Ristow i Marc Bremmer (rechts) und Yuliyan Ilev (Mitte) verantworten seit Anfang 2020 als „Kreuznach gehört“ die Mitschnitte der politischen Gremiensitzungen. Foto: Marian Ristow (Archiv) Wer sich politisch informieren möchte, hat es in Bad Kreuznach ziemlich leicht: Die Plattform „Kreuznach gehört“ zeichnet die wichtigsten Sitzungen der politischen Gremien auf und stellt diese zum Nachhören zur Verfügung. Seit Anfang 2020 wurden Mitschnitte rund 25.000 Mal heruntergeladen. Ein Angebot, das rege genutzt wird. Lesezeit: 3 Minuten

Das könnte sich demnächst ändern. Die AfD-Fraktion will in der ersten Sitzung des frisch gewählten Stadtrates am kommenden Donnerstag – in der sich der Stadtrat konstituiert – eine Ausschreibung der Tonaufzeichnungen und deren Publikation durchsetzten. Ein entsprechender Antrag findet sich auf der Tagesordnung. „Kreuznach gehört“ ist ein Projekt von Marc Bremmer ...