AfD: Nelson Prieß – Nationalhymne am Fenster Der 48-jährige Bad Kreuznacher will im Wahlkreis 17 das Mandat erringen. Wäre alles planmäßig gelaufen, wäre Newcomer Prieß am Donnerstag als Stadtratsmitglied vereidigt worden als Nachrücker für Madlen Scholze. Weil die Sitzung aber ausfiel, ist Prieß im Wartestand, als offizielles Mitglied gilt er indes trotzdem.

Prieß ist bei Instagram (304 Abonnenten), Twitter (4 Follower) und Facebook (822 Likes) vertreten. Letzteres scheint sein Hauptvehikel zu sein. Geteilt werden dort klassische AfD-Botschaften wie zum Beispiel Kritik an Corona-Regeln und Migrationspolitik. Interessant: Ein Video, das Prieß und Partnerin – ganz patriotisch – an Silvester am offenen Fenster die Nationalhymne singend zeigte, hat er inzwischen gelöscht. ri