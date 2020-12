Kreis Kusel/Kreis Bad Kreuznach

In Kusel gibt es einen ersten Coronafall in der landeseigenen Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA). Infiziert ist ein Bewohner, der in wenigen Tagen in eine Kommune verlegt werden sollte. Er wurde routinemäßig zuvor getestet und ist jetzt isoliert untergebracht.