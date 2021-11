Bezüglich der Praxisschließung des Kirner Hausarztes Dr. Berno Wischmann und des generellen Mangels an Ärzten äußert sich Thomas Jung, Verbandsgemeindebürgermeister, in einer Pressemitteilung wie folgt: „Bundesweit gibt es die gleichen Entwicklungen in der medizinischen Gesundheitsversorgung und einen Generationenwechsel der niedergelassenen Ärzteschaft. Die Praxisschließung von Dr. Wischmann und die fehlende Nachbesetzung sind ein Teil dieses Problems.