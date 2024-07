Plus Bad Münster-Ebernburg Ärzte und Experten in Drei-Burgen-Klinik in Ebernburg: Tagung stand ganz im Zeichen der Prävention Von Josef Nürnberg i Während eines Klinikrundgangs informierten sich die Vertreter der Rentenversicherung über das Leistungsspektrum der Drei-Burgen-Klinik in Ebernburg. An den Stationen war auch mal Anpacken angesagt. Foto: Josef Nürnberg Die Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz fand auf der Ebernburg statt und diskutierte Möglichkeiten, um Mitarbeiter gesund zu halten. Lesezeit: 2 Minuten

Im Zeichen der Prävention stand die Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz unter der Leitung ihrer Vorsitzenden Franziska Bliewert am Freitag. Wenn schon Prävention Thema war, dann sollte die Tagung auch an einem passenden Ort stattfinden – nämlich der Drei-Burgen-Klinik in Ebernburg. Schließlich gehört die Reha-Klinik nicht nur zum Klinikverbund der Deutschen ...