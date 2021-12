Auch in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan sind am Montag Hunderte umhergezogen. In kleineren und größeren Gruppen mit Bollerwägelchen trafen sich die vornehmlich jungen Bündelchestagswanderer, um trotz Corona-Einschränkungen im Freien zu feiern. Und sie hinterließen auch deutliche Spuren ihres Treibens, wie beispielsweise in Meddersheim.