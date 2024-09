Plus Bad Sobernheim Ältestes Gebäude von Bad Sobernheim: Arbeiten am Priorhof gehen zügig voran Von Silke Jungbluth-Sepp i Der Bad Sobernheimer Priorhof wird saniert. Vor dem ältesten Gebäude der Stadt entsteht eine externe Toilettenanlage. Innen folgt in den nächsten Wochen der Schacht für einen Aufzug. Foto: Silke Jungbluth-Sepp Seit dem 5. August wird am Priorhof in Bad Sobernheim gearbeitet – und der Bautrupp kommt gut voran. Lesezeit: 1 Minute

Los gingen die Arbeiten mit dem Erdaushub im Garten des Museums, um Platz für das Fundament der neuen Toilettenanlage zu schaffen, die künftig seitlich des historischen Gebäudes in einem separaten Bau Platz findet. Aufzugsschacht kommt an Nordgiebelwand Auch die Basis für den Aufzugschacht an der Nordgiebelwand ist bereits gelegt. Nach Angaben von ...