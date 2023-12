Plus Staudernheim Adventsfest auf dem Dreiseitenhof: Ein Muss für die Staudernheimer und ihre Gäste Das Adventsfest auf dem Dreiseitenhof ist schon lange kein Geheimtipp mehr im Reigen der Staudernheimer Adventsfenster. Von Wilhelm Meyer

Vor mittlerweile sechs Jahren, an einem Stammtisch, hätten sie und ihr Mann den Entschluss gefasst, sich an den Staudernheimer Adventsfenstern zu beteiligen, erinnert sich Sandra Scheib-Engelmann. Das Adventsfest Dreiseithof hatte seinen ersten Auftritt. Gerechnet hatte man mit vielleicht 100 Besuchern. Doch es seien gut 500 geworden. Das habe sich in ...