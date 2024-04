Plus Staudernheim Adieu mit Humor und Wehmut: Viele Lacher beim Gottesdienst für Landpfarrer Ralf Anacker Von Marion Unger i Als Grundausstattung des künftigen Gasthauses „Zum Guten Hirten“ überreichte Pfarrerin Ulrike Scholtheis-Wenzel Ralf Anacker ein Kästchen Bier. Foto: Marion Unger Einen gleichermaßen bewegenden wie heiteren Abschiedsgottesdienst für Pfarrer Ralf Anacker erlebten die Gäste in der voll besetzten evangelischen Kirche in Staudernheim. Lesezeit: 2 Minuten

Bevor die Superintendentin des Kirchenkreises An Nahe und Glan, Astrid Peekhaus, den Seelsorger von seinem Dienst entpflichtete, predigte Ralf Anacker mit theologischer Leichtigkeit und in gewohnt humorvoller Weise über sein Verhältnis zum Glauben. Dabei provozierte er manchen Lacher bei seinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Sie dankten es ihm am Ende mit ...