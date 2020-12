Kreis Bad Kreuznach

Einige Betriebe an der Nahe waren am Montagmorgen bei der Eisweinlese erfolgreich. Die Bedingungen für das Ernten der edelsüßen Spezialität waren in der klaren Vollmondnacht von Sonntag auf Montag optimal: Die klirrende Kälte in den frühen Morgenstunden mit minus 7 bis minus 8 Grad hielt bei unbedecktem Himmel lange an. So hatten die Winzer von der unteren bis zur oberen Nahe allen Grund zum Strahlen.