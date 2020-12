Bad Kreuznach

Der Lockdown hat auch bei Stadtfotograf Achim May einiges bewirkt: Natürlich entfiel die Teilnahme mit seinen Bildern am Nikolausmarkt; die große Ausstellung im Haus der Stadtgeschichte, in der sein Wirken als Stadtfotograf gezeigt werden sollte, ist bis auf Weiteres verschoben. Im vergangenen Lockdown, im Frühjahr, hatte er sich entschlossen, eine Onlineausstellung zu organisieren – dass sollte sich nun wiederholen.