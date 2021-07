Die Abwasserentgeltsatzung für die Dörfer der früheren VG Bad Münster am Stein-Ebernburg ist wirksam – so urteilt das Oberverwaltungsgericht Koblenz und verwirft eine Klage Norheims, Altenbambergs und Hochstättens. Während BME bereits zum 1. Juli 2014 nach Bad Kreuznach eingegliedert wurde und seine Abwasserbeseitigung an die Stadt KH abgab, wurde die Rest-VG BME mit Landesgesetz zum 1. Januar 2017 aufgelöst.