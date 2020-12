Windesheim

Angesichts steigender Corona-Infektionen im Land, bedingt vor allem durch Rückkehrer aus dem Auslandsurlaub, hat der Kreis schnell gehandelt und eine Abstrichstation eingerichtet. Die Station, eine von insgesamt fünf in Rheinland-Pfalz, ist untergebracht in der ehemaligen Nahelandschule in Windesheim, Schulstraße 15, die dem Kreis gehört. Am ersten Tag ihrer Inbetriebnahme am Mittwoch war die Station mit 60 Personen voll ausgelastet. Die sechs Honorarkräfte hatten alle Hände voll zu tun.