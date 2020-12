Kirn

„Man hört wieder Musik. Das ist das Schönste an der Lockerung!“ So bringt es Jochen Lorenz, Leiter der Musikschule Kirn, Sobernheim, Meisenheim auf den Punkt, was sich im Kirner Gesellschaftshaus seit Montag sprichwörtlich wieder abspielt. Präsenzunterricht in Einzelunterricht und Zweiergruppen ist für die meisten Schüler wieder möglich. Ausgenommen ist laut Landesverordnung Gesangsunterricht und natürlich auch die frühmusikalische Erziehung der ganz Kleinen.