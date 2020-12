Region

Endlich den ersehnten Abschluss in der Tasche – und dann keine Abschlussfeier: Die Corona-Pandemie machte der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz einen Strich durch die Rechnung. Üblicherweise werden die Absolventen der Berufsausbildung in den grünen Berufen auf Abschlussfeiern in den verschiedenen Regionen geehrt. „Doch wir wollten trotzdem angemessen gratulieren und haben eine aufwendige Broschüre gestalten lassen, in der alle Absolventen genannt werden“, erklärt Ökonomierat Norbert Schindler, Präsident der Landwirtschaftskammer.