Plus Bad Kreuznach Abschlussfeier in Bad Kreuznach: Mehr als 500 steigen in Grüne Berufe ein Von Jens Fink i Diese erfolgreichen Pferdewirte nahmen ihre Gesellenbriefe entgegen. Dazu gratulierten Reinhold Hörner (links) und Agnes Pohlmann (rechts). Foto: Jens Fink 504 Absolventen haben ihre Gesellenprüfung abgelegt. In Zeiten der globalen Klimaerwärmung sind damit allerdings auch große Herausforderungen verbunden. Lesezeit: 2 Minuten

Insgesamt 504 junge Menschen aus ganz Rheinland-Pfalz haben in diesem Jahr ihre Gesellenprüfungen in den Grünen Berufen abgelegt. Bei der Abschlussfeier des Prüfungsjahrgangs im Naheweinzelt des Jahrmarkts in Bad Kreuznach nahmen die Absolventen aus den Bereichen Weinbau, Pferdewirtschaft, Gartenbau, Hauswirtschaft und Landwirtschaft ihre Zeugnisse entgegen. Reinhold Hörner, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer, gratulierte ...