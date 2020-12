Kreis Bad Kreuznach

Der langjährige Leiter des einzigen Ausländerpfarramts der rheinischen Kirche, Pfarrer Siegfried Pick, ist in den Ruhestand verabschiedet worden. Im Laufe der Jahre sei eine kleine internationale Gemeinde in Bad Kreuznach entstanden, teilte der evangelische Kirchenkreis an Nahe und Glan mit.