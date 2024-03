Plus Kirn

Abschied von Pfarrer Michael Zeh: Kirner Seelsorger wird entpflichtet

Von Günter Weinsheimer

i Pfarrer Volker Dressel, Superintendentin Astrid Peekhaus und die Presbyterien Kirn und St. Johannisberg verabschiedeten Pfarrer Michael Zeh (Mitte) gemeinsam mit rund 200 Gästen in den Ruhestand. Foto: Günter Weinsheimer

Festlicher hätte der Gottesdienst anlässlich der Entpflichtung von Pfarrer Michael Zeh am Sonntag in der voll besetzten Kirner evangelischen Kirche nicht sein können. Was mit dem Einzug von Pfarrer Zeh und Volker Dressel, Superintendentin Astrid Peekhaus und den Presbyterien aus Kirn und St. Johannisberg begann, endete mit einem Programm im evangelischen Gemeindehaus.