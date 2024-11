Plus Kirn

Abschied und Neustart bei der Kirner Polizei: Harald Gäns geht, Michael Schmidt übernimmt das Ruder

Von Armin Seibert

i Verabschiedung und Neuverpflichtung bei der Kirner Polizei. Pi-Leiter Harald Gäns geht, PI-Leiter Michael Schmidt und sein Stellvertreter Daniela Heyda kommen. Von rechts: Silke Gäns, Harald Gäns, Polizeipräsident Reiner Hamm, Michael Schmidt und Ehefrau Tina Jakob, Personalrat Patrick Müller, Daniel Heyda und Bürgermeister Thomas Jung. Foto: Armin Seibert

Nach 44 Jahren Polizeidienst wurde der Erste Polizeihauptkommissar Harald Gäns von Polizeipräsident Reiner Hamm in einer harmonischen Feier als Leiter der Polizeiinspektion Kirn in den Ruhestand verabschiedet. In der musikalisch umrahmten Feier mit rund 100 Gästen im Großen Saal der Verbandsgemeinde Kirner Land verpflichtete Hamm gleichzeitig Michael Schmidt als PI-Leiter und Daniel Heyda als dessen Stellvertreter.