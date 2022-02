Auch wenn Steffen Kaul und Andreas Popp sicherlich gern Gutes tun, wie jüngst mit ihrer Spende in Höhe von 1793 Euro an das Café Bunt, ist der Anlass ihrer Spendensammlung alles andere als erfreulich. Denn die Spende stammt vom Abrisskalender 2022, der auf 53 Blättern die Vernichtung historischer Bausubstanz in Bad Kreuznach zeigt.