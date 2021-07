Es wäre der 75. Geburtstag des Binger Winzerfestes gewesen. Doch die Corona-Pandemie machte 2020 einen Strich durch die Rechnung, dass elf Tage gefeiert, getanzt, geschunkelt und gelacht wird. In der Winzerfestzeit gehen am Rhein-Nahe-Eck die Uhren anders. Konzerte, Umzug, Aktionsbühnen, Ausstellungen und Vergnügungspark verhießen gute Laune für jeden Geschmack und jedes Alter. Natürlich fehlten dann auch nicht der Wein und Speisen an Ständen, verteilt in der Stadt.