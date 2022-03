Bad Kreuznach

Abgabe in Bad Kreuznacher Fitnesscenter: Hilfsgüter für die Ukraine

Der Fitness-Unternehmer Gerhard Merkelbach sieht die Not der Menschen, die unter „Putins Krieg“ gegen die Ukraine zu leiden haben, also Flüchtlinge oder in ihrem Heimatland verbliebene Ukrainer. Deshalb ruft er kurzfristig zum Spenden von Hilfsmitteln auf.