Plus Bad Sobernheim

Abendbetrieb im Nohfels-Park bleibt untersagt: Gericht stellt sich auf Seite der Kreisverwaltung

i Es bleibt dabei: Um 19 Uhr muss das Restaurant Lieb's im Nohfels-Park schließen und ab 31. Oktober in Winterpause gehen. Foto: Lena Reuther

Das Lokal Lieb's im Nohfels-Park in Bad Sobernheim hat tagsüber wieder geöffnet und darf auch die Abluftanlage wieder nutzen. Allerdings hat sich das Verwaltungsgericht Koblenz in einer Eilentscheidung in Sachen Restaurantbetrieb auf die Seite der Kreisverwaltung gestellt.