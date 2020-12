Bad Sobernheim

Nach einer emotional aufgeladenen rund halbstündigen Diskussion hat sich der Verbandsgemeinderat am Mittwoch mehrheitlich für eine Öffnung der Freibäder in Meisenheim und Bad Sobernheim ausgesprochen. Drei Ratsmitglieder stimmten dagegen und zwei enthielten sich. Zuvor hatte der zuständige Beigeordnete Dietmar Kron den 32 anwesenden Ratsmitgliedern drei – in intensiven Sitzungen mit den Experten und Schwimmmeistern erarbeitete – Optionen für eine Öffnung vorgestellt.