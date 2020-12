A 60 nach Unfall voll gesperrt

Bingen/Bad Kreuznach

Zu schweren Verkehrsbehinderungen kam es am Montagnachmittag im Berufsverkehr auf der Autobahn 60 von Mainz in Richtung Dreieck Nahetal. Um 13.24 Uhr ereignete sich in Fahrtrichtung Bingen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 22-jährige Autofahrerin aus dem Raum Bad Kreuznach befuhr zunächst die Auffahrt der Anschlussstelle Bingen-Ost in Fahrtrichtung Bingen. In einer Rechtskurve kam sie infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und ihrer Unachtsamkeit ins Schleudern und rutschte unkontrolliert auf die Hauptfahrbahn, wo sie mit der Mittelschutzplanke kollidierte und schließlich auf der linken Fahrspur entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Eine 27-jährige Autofahrerin aus dem Raum Wiesbaden befuhr zu diesem Zeitpunkt die linke Fahrspur der A 60 und kollidierte frontal mit dem stehenden Unfallfahrzeug.