Kreis Mainz-Bingen

Das Gesundheitsamt Mainz-Bingen hat am Donnerstag in Mainz 48 neue Corona-Fälle gemeldet; damit liegt die Gesamtzahl der Infizierten bei 264 und der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Mainz bei 97 Fällen pro 100.000 Einwohner. Folge: Die Ampel bleibt rot in Mainz. Im Kreis Mainz-Bingen stieg der Inzidenzwert auf 54, nachdem 45 Neuinfektionen gemeldet worden waren (derzeit 154 Infizierte).