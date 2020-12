Bingen/Mainz

In diesem Jahr erhalten die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz im Rahmen des Krankenhausinvestitionsprogrammes 66 Millionen Euro für bauliche Investitionen, wie gestern bekannt wurde. 900.000 Euro davon fließen in das Heilig-Geist-Hospital Bingen, das zur Marienhaus GmbH gehört. Dort wird das Geld für den Ausbau der sogenannten Weaning-Abteilung verwendet.