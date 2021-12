Aus Erfahrung gelernt: Bei der Impfaktion am Samstag in der Realschule plus mussten die Menschen nicht in der Kälte bibbern und in einer langen Schlange anstehen wie im November am Paul-Schneider-Gymnasium. Diesmal konnten sie sich im weitläufigen und beheizten Schulgebäude, im Foyer und auf den Fluren verteilen und in einem der Klassenräume auf ihren Piks im Warmen warten.