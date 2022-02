Neben der Kauzenburg, der Nikolauskirche und den Chören der Paulus- und St. Wolfgangskirche sowie einiger Keller ist in Bad Kreuznach nur wenig aus dem Mittelalter erhalten. Dennoch: Wer schaut, wird am Rande der mittelalterlichen Neustadt fündig. Denn am Butterfass, am Parkplatz des Casinos, am Stama und in der Nähe der Zwingelbrücke hoch zur Kauzenburg haben sich Reste der Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert erhalten.