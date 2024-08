Plus Bad Kreuznach

79 Jahre nach Hiroshima: Friedensdemo in der Kreuznacher Fußgängerzone

Von Josef Nürnberg

i Etwa 30 Menschen nahmen an der Demo in dre Kreuznacher Fußgängerzone teil und warnten vor einem mögliche Atomkrieg. Foto: Josef Nürnberg

79 Jahre nach dem Abwurf der ersten Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki sei die Gefahr eines möglichen Atomkrieges so hoch wie lange nicht mehr. So lautete die Warnung aller Redner, darunter Eva Borsche (IPPNW), Siegfried Pick für das Netzwerk am Turm und Volker Metzroth für die Gruppe Aktiv für Frieden, bei der Kundgebung zum Jahrestag des Bombenabwurfs in der Bad Kreuznacher Fußgängerzone.