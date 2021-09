Das traditionsreiche Ingelheimer Rotweinfest findet statt. Nachdem das Fest im vergangenen Jahr in Teilen als Online-Version durchgeführt wurde, darf es in diesem Jahr unter strengen Auflagen und mit einem umfassenden Hygienekonzept wieder live stattfinden. Das Jubiläum zum 75. darf gefeiert werden – mit Weinständen, Fahrgeschäften und Live-Musik an vielen Stellen.