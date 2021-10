Meisenheim

71-Jähriger gibt Gas: Ladendieb flüchtet auf Supermarktparkplatz in Meisenheim

Ein betrunkener Ladendieb ist am Dienstagabend in seinem Fluchtauto von der Polizei gestellt worden. Der 71-Jährige war bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Meisenheim aufgefallen.