Neustadt/Weinsheim

Als Vierte der sechs Finalistinnen musste die Nahe-Gebietsweinkönigin Angelina Vogt aus Weinsheim auf die Bühne beim Finale zur Wahl der 71. Deutschen Weinkönigin. Am Ende des spannenden Abends war sie die strahlende Nummer eins im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße, der traditionellen Krönungsstätte der Deutschen Weinmajestäten. Und wohl die meisten der 800 Zuschauer im Saal und der Ungezählten an den heimischen Fernsehschirmen waren sich einig: Angelina hat es verdient und wird eine würdige Königin sein.