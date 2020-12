67 neue Fälle im Kreis Bad Kreuznach: Hoher Anstieg kommt von mehreren Hotspots

Der hohe Anstieg ist auf mehrere unterschiedliche Ausbrüche und nicht auf einen einzigen Hotspot zurückzuführen, erklärt Kreis-Pressesprecher Benjamin Hilger auf Nachfrage.

In der Gesamtzahl enthalten sind die bisher insgesamt 1142 (plus 30) aus der Quarantäne entlassenen sowie die 16 verstorbenen Personen. Aktuell stehen 694 Infizierte in der Betreuung des Gesundheitsamtes, 24 befinden sich in stationäre

r Behandlung. Betroffene Gebietskörperschaften: Stadt Bad Kreuznach (312), VG Rüdesheim (110), VG Nahe-Glan (117), VG Bad Kreuznach (35), VG Langenlonsheim-Stromberg (58), VG Kirner Land (62).

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 150,5.