64 Personen im Kreis Kreuznach neu infiziert – DRK-Seniorenheim vom Virus betroffen

Archivierter Artikel vom 19.11.2020, 17:56 Uhr

In der Gesamtzahl (1176) enthalten sind auch die bisher insgesamt 756 (+21) aus der Quarantäne entlassenen Personen sowie die neun verstorbenen Personen. Aktuell stehen somit 411 nachgewiesen infizierte Personen aus dem Kreis in der Betreuung des Gesundheitsamtes. Dreizehn Personen befinden sich in stationärer Behandlung.

In mehreren Seniorenwohneinrichtungen in Bad Kreuznach wurden Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet. Unter anderem hiervon betroffen ist das DRK-Seniorenheim Rheingrafenstein im Stadtteil Bad Münster.