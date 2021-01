Kreis Bad Kreuznach

50 weitere Corona-Infizierte im „roten“ Kreis Bad Kreuznach: Inzidenzwert steigt weiter auf 214

Der Kreis Bad Kreuznach bleibt ein Corona-Hotspot in Rheinland-Pfalz: Die Zahl der mit dem Virus Infizierten ist seit Montag, 14 Uhr, um 50 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am dritten Tag in Folge über 200, ist sogar wieder leicht angestiegen. In den vergangenen sieben Tagen gab es 214 Neufälle pro 100.000 Einwohner. Die Gesamtzahl der seit dem Auftreten des ersten nachgewiesenen Falles mit dem Coronavirus infizierter Personen im Landkreis Bad Kreuznach liegt nun bei insgesamt 3257.