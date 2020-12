Bingen

Die ersten beiden Monate der fünften Skulpturen-Triennale in Bingen am Rhein sind mit einem beeindruckenden Erfolg gestartet. „Wir sind überwältigt vom Zuspruch und von den vielen positiven Rückmeldungen, die wir zu unserer Ausstellung bekommen. Es ist schön zu erleben, dass die Triennale für Kunstinteressierte aus dem Rhein-Main-Gebiet und weit darüber hinaus ein lohnendes Ausflugsziel darstellt“, sagt Stifter Kuno Pieroth. „Die Besucher nehmen das Angebot unserer Ausstellung im Freien mit den vielfältigen Kunstwerken zum Thema ,Echt und falsch' sehr dankbar an. Auch dieses Jahr hat das Thema den Zeitgeist besonders gut getroffen.“