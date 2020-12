Kirn

Corona lässt grüßen. Vorgestern war die Realschule auf Halmen in Kirn betroffen. Eine Schülerin der neunten Klasse war positiv. Im Nachhinein, wie uns Schulleiter Gerhard Schmidt (Bild) auf Anfrage informierte. Was ist passiert? Ein Corona-Fall in einer Familie war bekannt, die Familie ließ auf Rücksprache zwei Kinder nach den Ferien zu Hause. Dann kam am Freitag die Freigabe seitens des Gesundheitsamts: Alles Corona-frei. Dann folgte am Montag, als die Schülerinnen wie besprochen zum Unterricht erschienen, die Nachmeldung. Doch positiv.